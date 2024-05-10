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    Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024

    Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Доривалом Жуниором определился с заявкой команды на предстоящий Кубок Америки.

    В состав не попали такие футболисты, как Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Габриэль Жезус («Арсенал») и Малком («Аль-Хиляль»).

    Вратари: Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Алиссон («Ливерпуль»);

    Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль Магальянс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»);

    Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жoаo Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

    Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго («Реал»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»), Винисиус Жуниор («Реал»).

    • Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.
    • Соперники Бразилии по групповому этапу – Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

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    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

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    10.05.2024 18:56
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    Комментарии (2)
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    andrej-shabanov-google
    1715367200
    Без Каземиро, Ришарлисона, Жесуса и вероятно без Неймара, серьёзно???? Мега опытные игроки... Вот с этим они хотят победить??
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