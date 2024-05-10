Объявлен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Доривалом Жуниором определился с заявкой команды на предстоящий Кубок Америки.

В состав не попали такие футболисты, как Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Габриэль Жезус («Арсенал») и Малком («Аль-Хиляль»).

Вратари: Бенто («Атлетико Паранаэнсе»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Алиссон («Ливерпуль»);

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Жирона»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Эдер Милитао («Реал»), Габриэль Магальянс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»);

Полузащитники: Андреас Перейра («Фулхэм»), Жoаo Гомес («Вулверхэмптон»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

Нападающие: Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго («Реал»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио («Жирона»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

Соперники Бразилии по групповому этапу – Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

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