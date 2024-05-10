⚡️ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Килиан Мбаппе подтвердил, что покинет «ПСЖ» летом 2024 года.

25-летний футболист уйдет из парижского клуба в качестве свободного агента.

«Я всегда говорил, что сделаю заявление, когда придет время. Хочу сообщить, что это был мой последний год в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт.

Мое путешествие здесь подойдет к концу через несколько недель. Я сыграю свою последнюю игру на «Парк де Пренс» за клуб в воскресенье», – заявил Мбаппе в видеоролике, опубликованном в соцсетях.