⚡️ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

Килиан Мбаппе подтвердил, что покинет «ПСЖ» летом 2024 года.
25-летний футболист уйдет из парижского клуба в качестве свободного агента.
«Я всегда говорил, что сделаю заявление, когда придет время. Хочу сообщить, что это был мой последний год в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт.
Мое путешествие здесь подойдет к концу через несколько недель. Я сыграю свою последнюю игру на «Парк де Пренс» за клуб в воскресенье», – заявил Мбаппе в видеоролике, опубликованном в соцсетях.
- Скорее всего, француз продолжит карьеру в «Реале».
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Его статистика: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.