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    ⚡️ Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона

    Килиан Мбаппе подтвердил, что покинет «ПСЖ» летом 2024 года.

    25-летний футболист уйдет из парижского клуба в качестве свободного агента.

    «Я всегда говорил, что сделаю заявление, когда придет время. Хочу сообщить, что это был мой последний год в «ПСЖ». Я не буду продлевать контракт.

    Мое путешествие здесь подойдет к концу через несколько недель. Я сыграю свою последнюю игру на «Парк де Пренс» за клуб в воскресенье», – заявил Мбаппе в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

    • Скорее всего, француз продолжит карьеру в «Реале».
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • Его статистика: 306 матчей, 255 голов, 108 ассистов.

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    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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    10.05.2024 21:03
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    Комментарии (6)
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    Psih86
    1715367542
    Давай в Барсу, вот это будет поворот ;)))
    Ответить
    алдан2014
    1715397964
    Давно пора,надоел ты всем своим поведением. Отличный нап,но человек токсичный
    Ответить
    Oldtrafford83
    1715409570
    вот это неожиданность))
    Ответить
    Sedoi_Goblin
    1715409617
    Я устал.. Я ухожу...)))
    Ответить
    САНЁК17
    1715414183
    Если он перейдет в барсу, тогда смотри что будет
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