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    В РФС озвучили условия для расширения РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что число команд в чемпионате России может увеличиться с 16 до 18, но при выполнении определенных условий.

    «Вопросы расширения РПЛ и отмены стыков традиционно происходят весной в два этапа – в начале весны и за месяц до окончания чемпионата.

    В далекой перспективе возможно все, но каждый вопрос должен быть проработан и обоснован заранее. Неоднократно говорили, что 18 команд, может быть, даже лучше, чем 16, как это есть в некоторых европейских чемпионатах. Но для этого должно быть экономическое обоснование, а также наличие свободных слотов в календаре.

    Плюс две команды – это совершенно другой календарь, а еще есть Кубок России. Если мы посмотрим на календарь следующего сезона, то там идут жаркие споры о том, играть ли для удобства какой-нибудь тур в середине недели или играть зимой, то с 18 командами будет другая, еще более жесткая конфигурация.

    Считаю, что сейчас у нас оптимальный состав и количество клубов в Лиге. РПЛ проводит работу с коммерциализацией турнира. Чем лучше Лига будет дальше делать эту работу, тем будет больше предпосылок, чтобы постепенно расширять РПЛ», – сказал Митрофанов.

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    Источник: Sport24

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    09.05.2024 20:08
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    Комментарии (9)
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    Project Бабангида
    1715274716
    какой смысл надувать презерватив если шарики уже сдулись ?
    Ответить
    Suvorov71
    1715275875
    Перестаньте чудить, у нас нет футболистов на 14 команд, а вы раздуваете до 18, а потом что начнут сниматься с чемпионата, ну если только под крыло промкваса, фармклубы, но их и так достаточно, вот тогда помойка будет вечный шемьпиньон
    Ответить
    ...уефан
    1715276762
    ...завтра "донесут" "желание" и ты найдешь обоснование!...
    Ответить
    BAIv
    1715277083
    Пусть расширяют, только этот идиотский формат кубка уберите!!
    Ответить
    sochi-2013
    1715277574
    Стелют соломки
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1715288046
    Скажут с верху и расширишь
    Ответить
    Чехов на Садовой
    1715291397
    Придурки. Нормальная схема кубковых игр и всё будет тип-топ. Хоть двадцать.
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