Глава «Динамо»: «Мы самая симпатичная команда Москвы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин определил место клуба среди соседей.
«Мы самая симпатичная команда Москвы.
Что вкладываю в это понятие? Посмотрите наш стадион, посмотрите работу коммерческой службы, зайдите в наш магазин, посмотрите соцсети, посмотрите награды, которые мы за это получаем.
За последние пять лет ситуация в клубе преобразилась в плане всего этого. Мы привлекаем к себе все больше внимания», – сказал Гафин.
- «Динамо» идет в РПЛ 3-м.
- Команда в 3 очках от 1-го места.
- «Динамо» не брало трофеев с 1995 года.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова