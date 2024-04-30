Глава «Динамо»: «Мы самая симпатичная команда Москвы»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин определил место клуба среди соседей.

«Мы самая симпатичная команда Москвы.

Что вкладываю в это понятие? Посмотрите наш стадион, посмотрите работу коммерческой службы, зайдите в наш магазин, посмотрите соцсети, посмотрите награды, которые мы за это получаем.

За последние пять лет ситуация в клубе преобразилась в плане всего этого. Мы привлекаем к себе все больше внимания», – сказал Гафин.