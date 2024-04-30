Дюков ответил, упал ли уровень РПЛ

Президент РФС Александр Дюков оценил уровень РПЛ.

«Не считаю, что произошло снижение уровня лиги и клубов. Чтобы делать выводы, нужно сравнивать наши команды с соперниками из других стран в международных турнирах. Тем не менее наши команды проводят товарищеские матчи с клубами из других стран, эти игры показывают, что наши команды по-прежнему конкурентоспособны.

Падения точно не произошло. То, что я вижу в РПЛ – большое количество интересных игроков, интересных матчей. С точки зрения динамики, интенсивности наш футбол прогрессирует», – сказал Дюков.