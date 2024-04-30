Слишкович оценил перспективы стать постоянным тренером «Спартака»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил вероятность занять пост на постоянной основе.

«Буду работать, пока нужно. Буду делать все возможное.

Как долго буду возглавлять «Спартак»? Не думаю в этом направлении. Не хочу гадать, какое решение примет клуб. Это решение будет направлено на благо «Спартака». Здесь работают профессионалы, которые прекрасно понимают ситуацию», – сказал босниец.