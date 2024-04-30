Терехин допустил золотой дубль «Динамо» в этом сезоне

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин не исключил, что команда в этом сезоне оформит золотой дубль.
«В кубковом матче «Динамо» – «Спартак» выйдут основные составы, все захотят пройти дальше в финал и бороться за Кубок.
Почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне – выиграть в чемпионате и Кубке. Это было бы сказкой», – сказал Терeхин.
- «Динамо» примет «Спартак» в Фонбет Кубке России завтра, 1 мая.
- Динамовцы не брали Кубок России с 1995 года.
- Последнее чемпионство «Динамо» было в 1976 году.
Источник: «Чемпионат»