Терехин допустил золотой дубль «Динамо» в этом сезоне

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин не исключил, что команда в этом сезоне оформит золотой дубль.

«В кубковом матче «Динамо» – «Спартак» выйдут основные составы, все захотят пройти дальше в финал и бороться за Кубок.

Почему бы «Динамо» не сделать дубль в сезоне – выиграть в чемпионате и Кубке. Это было бы сказкой», – сказал Терeхин.