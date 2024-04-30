«Как только что-то идет не так, вы готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб»: дочь Семака – фанатам «Зенита»

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита», недовольна поведением болельщиков после двух поражений подряд.

«Зенит» в последнем туре уступил «Динамо» (0:1).

Петербуржцы лидируют в РПЛ только благодаря дополнительным показателям.

«Когда-то я уже писала похожий пост. Грустно вновь говорить об этом. Дело в том, что легко быть преданным болельщиком, когда все хорошо. В такие моменты у нас и футболисты самые лучшие, и тренеры настоящие, и игра красивая. Правда? А как только что-то идет не так, а это спорт, такое бывает, все сразу готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб.

Так вот, вы свой клуб не любите. Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает. Конечно, мы все расстраиваемся, нервничаем, эмоционируем и переживаем, когда очки потеряны, НО. Не все превращаются в секунду в диванных критиков (читайте хейтеров), которые и тактику распишут, и порядок замен определят, и стандарты бить всех научат. Ну и конечно пару ласковых выскажут, какие все кривые, косые и тупые. Так учитесь на спортивных тренеров, поднимайте наш футбол, показывайте результаты. Все просто. У меня от некоторых комментариев волосы дыбом.

И когда в следующий раз мы победим, не радуйтесь этой победе. Она вовсе не ваша, потому что сегодня вы забыли, что вы болеете за петербургский «Зенит», а мы любим свой клуб больше побед.

Я с уважением относилась и отношусь ко всем командам, в которых играл папа. Но «Зенит» – это первый клуб, за который я начала болеть осознанно. Не просто за папу на поле. Мне было 12 лет, когда мы приехали в Петербург. Это мой город, моя команда.

Люблю «Зенит» больше побед. И папу бесконечно люблю. Все будет», – написала Майя в соцсети.

«Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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