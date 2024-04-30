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  • «Как только что-то идет не так, вы готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб»: дочь Семака – фанатам «Зенита»

«Как только что-то идет не так, вы готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб»: дочь Семака – фанатам «Зенита»

30 апреля 2024, 11:07
26

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита», недовольна поведением болельщиков после двух поражений подряд.

  • «Зенит» в последнем туре уступил «Динамо» (0:1).
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ только благодаря дополнительным показателям.

«Когда-то я уже писала похожий пост. Грустно вновь говорить об этом. Дело в том, что легко быть преданным болельщиком, когда все хорошо. В такие моменты у нас и футболисты самые лучшие, и тренеры настоящие, и игра красивая. Правда? А как только что-то идет не так, а это спорт, такое бывает, все сразу готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб.

Так вот, вы свой клуб не любите. Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает. Конечно, мы все расстраиваемся, нервничаем, эмоционируем и переживаем, когда очки потеряны, НО. Не все превращаются в секунду в диванных критиков (читайте хейтеров), которые и тактику распишут, и порядок замен определят, и стандарты бить всех научат. Ну и конечно пару ласковых выскажут, какие все кривые, косые и тупые. Так учитесь на спортивных тренеров, поднимайте наш футбол, показывайте результаты. Все просто. У меня от некоторых комментариев волосы дыбом.

И когда в следующий раз мы победим, не радуйтесь этой победе. Она вовсе не ваша, потому что сегодня вы забыли, что вы болеете за петербургский «Зенит», а мы любим свой клуб больше побед.

Я с уважением относилась и отношусь ко всем командам, в которых играл папа. Но «Зенит» – это первый клуб, за который я начала болеть осознанно. Не просто за папу на поле. Мне было 12 лет, когда мы приехали в Петербург. Это мой город, моя команда.

Люблю «Зенит» больше побед. И папу бесконечно люблю. Все будет», – написала Майя в соцсети.

  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

Падчерица Семака: 23-летняя красотка Майя называет тренера «Зенита» отцом и взяла его фамилию

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Комментарии (26)
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Cleaner
1714465066
А потому, что с таким НЕОГРАНИЧЕННЫМ БАБЛОМ, какое имеет Зенит, этот клуб не имеет права на то, чтобы что то пошло не так!
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...уефан
1714466584
...ну, началося). Теперь очередь тещи и жены. Это футбол!. И негативное отношение к тренеру - это часть этого...
Ответить
...уефан
1714466952
...Юран придёт, порядок наведёт!)...
Ответить
DVOK68
1714467084
Болелы за клуб родной болеют...а не за тренера,какой бы он не был,мастеровитый или бездарный,психопат или с крепкими нервами...Если тренер не справляется со своей работой-его "тухлыми помидорами закидывают",это нормальное явление,но при этом продолжают болеть за свой клуб,желая ему только добра и побед.Так везде.В любом клубе.Будь то Зенит или Спартак,Ювентус или Ливерпуль,Бока Хуниорс или Ривер Плейт. В девочке обидка взыграла за папу...родная кровь.Понимаю.
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slavа0508
1714467347
Вот она обиженка . как же так папу раскритиковали величайшего тренера всех времён и народов ...
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Дубина
1714467773
ФФФсей стране стыдно за блекло-голубых!!!
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baggio80
1714468175
Вот те на дочка за папу вступилась все папа уже сам не чего сказать не может плачет в подушку в комнате ))))
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Январь 59
1714469306
Все хотят побеждать. Все к победам привыкают быстро. Каждый болельщик победу своей команды принимают как свою победу. Каждое поражение принимают как обиду от своей команды, а себя о этого поражения тщательно отстраняют. Так было , так есть и так будет всегда. Что бы не было проигравших, нужно всем играть 0:0. Но такая игра никому не интересна. В чемпионате РПЛ 16 команд. Хотя могло бы быть и 20 . Зарплаты футболистов , медицинское обслуживание и два отпуска позволяют работать в таком режиме. Но самое смешное , что победителем будет только одна команда. А вылетают из Чемпионата 2 клуба. Для одних выход из зоны вылета - это успех, для других второе или третье место- катастрофа.
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Мордаванин
1714471663
Пчёлка майя подкинула отчиму за.упу на воротник Выросла детка. Вышла за миллионера и стало скушно жить.
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...уефан
1714474351
...девочка, прежде чем выкидывать в общественное пространство свои мысли, уясни для себя, что "тухлых помидоров" априори быть не может. Продукт растительного происхождения может быть "испорченным, либо забродившим или прокисшим"... Протухнуть может продукт животного происхождения, чем и является ваш непосредственный родственник...
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