Роналдо: «Награды за матчи РПЛ храню рядом с Библией»

Нападающий «Ростова» Роналдо заявил о важности наград лучшему игроку матчей РПЛ.

– Вы уже не в первый раз признаны лучшим игроком матча. Где храните эти статуэтки? Есть ли особое место у вас дома под эти трофеи?

– Дома рядом с Библией, а она у меня очень красивая. Каждый день смотрю на награды, чтобы получать дополнительную мотивацию перед матчами.