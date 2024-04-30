Роналдо: «Награды за матчи РПЛ храню рядом с Библией»

Нападающий «Ростова» Роналдо заявил о важности наград лучшему игроку матчей РПЛ.
– Вы уже не в первый раз признаны лучшим игроком матча. Где храните эти статуэтки? Есть ли особое место у вас дома под эти трофеи?
– Дома рядом с Библией, а она у меня очень красивая. Каждый день смотрю на награды, чтобы получать дополнительную мотивацию перед матчами.
- Накануне Роналдо стал лучшим в матче 26-го тура против «Оренбурга» (2:1).
- Бразилец в РПЛ с зимы.
- У Роналдо в сезоне РПЛ 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»