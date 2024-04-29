Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»

29 апреля 2024, 16:08
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.

«Краснодар» – команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента.

Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счета. Регулярно возникали моменты.

Матч был очень тяжелый, много борьбы. Не хватало глубины состава», – сказал Осинькин.

  • «Крылья» не дали «Краснодару» выйти на 1-е место в таблице РПЛ.
  • Сами самарцы идут на 6-й строчке.

Еще по теме:
Сафонов прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов» 2
Лапочкин указал на ошибку помощника Карасева в матче «Крылья» – «Краснодар» 8
Мостовой сказал, почему «Краснодар» снова потерял очки и не смог обойти «Зенит» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ягуар1979
1714397995
молодцы Крылья спасибо за ничью Самара рулит)))
Ответить
O-kolesov
1714398433
А могли бы выиграть
Ответить
Главные новости
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
22:46
1
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
9
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
22:58
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
15
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+