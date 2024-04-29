Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил ничью с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Игра завершилась нулевой ничьей.
- Краснодарцы с 64-й минуты играли вдесятером.
«Краснодар» – команда, в отношении нас считающаяся фаворитом. До удаления объективно чуть более качественная игра была с их стороны. Но и у нас в первом тайме было два очень хороших момента.
Мы огрызались, нас пытались растянуть в ширину. Но мы смогли контратаковать, сыграть в верхнем блоке, не перешли на откровенное удержание счета. Регулярно возникали моменты.
Матч был очень тяжелый, много борьбы. Не хватало глубины состава», – сказал Осинькин.
- «Крылья» не дали «Краснодару» выйти на 1-е место в таблице РПЛ.
- Сами самарцы идут на 6-й строчке.
Источник: «Матч ТВ»