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Личка сказал, в чем «Динамо» превзошло «Зенит»

28 апреля 2024, 22:42
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) сказал, что его команда проявила в этой встрече большую дисциплину и ответственность.

У нас сегодня дисциплина и ответственность была больше. Первый тайм был мы провели пассивно, к сожалению. После двух передач мы сразу отдавали мяч сопернику, и игра была под контролем «Зенита». Они искали свои сильные стороны на флангах и делали кроссы.

Второй тайм был лучше. Осталась дисциплина, мы бегали вперед за спину, делали разрывы, могли больше использовать Карраскаля и Бителло.

Тюка [Тюкавин] был там, где надо быть нападающему, забил победный гол, который дает нам маленький шанс думать о возможной борьбе за чемпионство. «Зенит» – сильная команда, с которой нужно всегда показывать характер.

Ситуация в РПЛ сейчас не в наших руках. Нам будет сложно, но также мы еще в борьбе за Кубок России. У нас будет тяжелая игра со «Спартаком».

Не хочу думать сегодня, что мы еще можем сделать о чемпионате, я больше уже думаю о матче со »Спартаком» в Кубке. Это будет чуть‑чуть другая игра. «Спартак» тоже будет атаковать и не будет ждать. Мы будем стараться играть в нашу игру.

– Вас устроит, если все оставшиеся матчи в сезоне будут выиграны со счетом 1:0?

– Для меня это будет отлично [улыбается], – сказал Личка.

  • Бело‑голубые набрали 47 очков и продолжают занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка.
  • «Динамо» отстает на 2 очка от занимающего вторую позицию «Краснодара», но «быки» провели на игру меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Личка Марцел
Комментарии (2)
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ySS
1714336201
Тренеру респект
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raritet
1714336478
Личка переиграл Семака. Неверная тактика в который раз подводит . Нужно уметь играть вторым номером. За катание ваты очков не дают.
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