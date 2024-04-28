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  • Слишкович рассказал об изменении в «Спартаке», которое преобразило команду после ухода Абаскаля

Слишкович рассказал об изменении в «Спартаке», которое преобразило команду после ухода Абаскаля

28 апреля 2024, 19:51
3

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, что изменил в команде после ухода Гильермо Абаскаля.

«Спартак» при Слишковиче ни разу не проиграл в четырех матчах. Клуб поднялся на четвертое место в РПЛ.

– Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось принести?

– Я был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас всe получилось, но кто знает, что будет завтра. Я старался помочь им, поговорить с ними. Тактически у нас нет времени менять что‑то кардинально. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Слишкович Владимир
Комментарии (3)
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ivany4
1714326488
Предателями не рождаются, предателями становятся. Сидя за спиной главного, видя ситуацию, вместо ее решения и помощи, он предпочитал ждать удобного случая. Зато сейчас он "великий психолог" и знаток человеческих душ. И это называется "тренерский штаб". Три вопроса, кто его создавал, куда смотрело руководство разного уровня, и то сделала сама команда для исправления этой ситуации? Насколько помниться, все в один голос говорили, что тренер с ими постоянно общался и на тренировках и вне их. Как говорится, птицу видно по полету.(((
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Uigur
1714335249
Сравнивая сегодня игру наших команд и игры ЛЧ, понимаешь, что качество футбола зависит от всего: квалификации игроков, умения тренеров,честности судей и порядочности руководителей этого чумного бизнеса. Ничего из перечисленного в нашей стране практически не осталось. А ведь когда-то было. И равными по классу себе считали не Сербию с Турцией, а Бразилию,Англию,Италию,ФРГ... Всё, в чём нуждается народ, а это спорт, образование, здравоохранение, наука - профукано за тридцать лет в иерихонские трубы офшоров. И пускать нам пыль в глаза, и щёки надувать, как у нас все чудесно, не надо...
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alefreddy
1714386657
просто сливали тренера а не психология вовсе
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