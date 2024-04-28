Слишкович рассказал об изменении в «Спартаке», которое преобразило команду после ухода Абаскаля

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, что изменил в команде после ухода Гильермо Абаскаля.

«Спартак» при Слишковиче ни разу не проиграл в четырех матчах. Клуб поднялся на четвертое место в РПЛ.

– Команда преобразилась. Что вам конкретно удалось принести?

– Я был уверен в том, что были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас всe получилось, но кто знает, что будет завтра. Я старался помочь им, поговорить с ними. Тактически у нас нет времени менять что‑то кардинально. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера, который старается найти момент и исправить его.