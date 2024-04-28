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  • Галактионов высказал претензии судейству в матче со «Спартаком»

Галактионов высказал претензии судейству в матче со «Спартаком»

28 апреля 2024, 19:38
8

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче против «Спартака» (2:3). Игру судил главный арбитр Николай Левников.

«Упрекнуть ребят не в чем. По самоотдаче вопросов нет. Мы нормально вошли в игру, были инициативны.

Надо смотреть трактовки – Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был – такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН».

Команда играла динамично, упрекнуть не в чем.

Забиваем мы достаточно, но пропускаем легкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию», – сказал Галактионов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Галактионов Михаил
Комментарии (8)
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Krics
1714322716
Посмотри, как Какуян свистит,ихмо.
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FCSpartakM
1714323728
"Забиваем мы достаточно, но пропускаем легкие мячи". А забиваете какие? подарок Рябчука, рикошет в НН и случайный пенальти по неосторожности
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VVM1964
1714325553
Зря ... - норм отсудил, без грубых ошибок ... во всяком случае лучше чем судейство ЦСКА-Спартак, там вопросы есть (...
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qawzsexdr
1714328255
Подождите ка, судьи только Спартак обижают, а остальные судят верно
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