Галактионов высказал претензии судейству в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен судейством в матче против «Спартака» (2:3). Игру судил главный арбитр Николай Левников.

«Упрекнуть ребят не в чем. По самоотдаче вопросов нет. Мы нормально вошли в игру, были инициативны.

Надо смотреть трактовки – Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был – такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН».

Команда играла динамично, упрекнуть не в чем.

Забиваем мы достаточно, но пропускаем легкие мячи. Нам надо быть более дисциплинированными, работать над этими компонентами. Мы забиваем, но тут же пропускаем. Нам важно индивидуальные вещи поправить, концентрацию», – сказал Галактионов.