Аллегри объяснил, почему «Ювентус» проигрывает конкуренцию «Интеру»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил, чего не хватает команде, чтобы соответствовать уровню «Интера».

«Было бы правильно, чтобы на этот вопрос ответили клуб и те, кто отвечает за трансферы. Я тренер, а не трансферы.

Стефано Пиоли проделал отличную работу в «Милане», я не знаю, является ли «Интер» сильнейшим за последние три года, но в этом году они были явно сильнее, я говорил это раньше, и меня принимали за дурака», – сказал Аллегри.