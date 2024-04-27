В субботу, 27 апреля, «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в 33 туре испанской Ла Лиги. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда провела 32 матча и набрала 61 очко. В активе команды Диего Симеоне девятнадцать побед, четыре ничьи и девять поражений. Забито 59 голов, пропущено 38, что приводит к положительной разнице в +21.

«Атлетик»

«Атлетик» располагается на пятом месте в турнирной таблице. Команда провела также 32 матча и набрала 58 очков. В активе команды Эрнесто Вальверде шестнадцать побед, десять ничьих и шесть поражений. Забито 52 гола, пропущено 30, что приводит к положительной разнице в +22.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Атлетик»

В пяти последних очных встречах «Атлетик» выиграл три матча, а мадридцы победили в двух поединках. В предстоящем матче не будем ставить на исход, а сделаем более безопасные ставки на ТМ 2.5 за 1.92 и ОЗ да за 1.80.