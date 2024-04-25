Заболотный назвал личную цель на остаток сезона

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный назвал личную цель на оставшуюся часть сезона.

«Есть ли цель побить свой личный рекорд по результативности (девять голов за сезон РПЛ – прим. «Бомбардира»)? Конечно, это моя максимальная цель. Корреспондент, которому я зимой давал интервью, подметил приятный факт, что я уже побил свой определeнный рекорд – шесть туров подряд с результативными действиями. Не хочу останавливаться на достигнутом. Уверен, что у меня есть для этого все возможности.

Есть ещe одна цифра, которую я очень хочу достигнуть. Сейчас у меня чуть больше 90 матчей за ЦСКА. До конца сезона есть возможность довести их число до 100. Не буду скрывать, что лично для меня это событие стало бы очень приятным», – сказал Заболотный.