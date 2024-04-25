Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис: «Раньше футбол был лучше, потому что я играл»

25 апреля 2024, 12:43
2

Андрей Канчельскис сравнил футбол прошлого и настоящего.

«Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже.

А если серьезно, время двигается вперед: стало больше динамики, поменялись правила. Появился VAR. Футбол развивается и улучшается.

В наше время были какие-то свои плюсы и минусы, но и сейчас тоже. Может, игра стала более динамичной, хотя, пересматривая прошлые матчи, понимаешь, что динамика там ни в чем не уступала.

Та же игра в 1991 году между Италией и СССР. Скорости в ней не уступают сегодняшним. Но в целом футбол стал быстрее из-за того, что много нюансов изменились, улучшив игру.

Сейчас мне не нравятся моменты, связанные с системой VAR. Любая борьба может превратиться в желтую карточку. А из-за просмотра этих моментов теряется и останавливается игра. Не есть хорошо, когда появляется столько пауз. Порой VAR мешает красивой игре в футбол.

Если брать футбол с 70-х годов, то каждый чемпионат мира давал звезд: 3-4 человека топ-уровня в одной сборной. Сейчас же соглашусь с тем, что звезд не хватает.

В той же сборной Германии, кроме Нойера, нет ни одного выделяющегося игрока уровня Беккенбауэра. В наши времена играли футболисты лучше. В Италии весь состав – сплошные звезды. И так везде. Было больше личностей, чем сейчас.

Не думаю, что Мбаппе лет 20-30 назад мог претендовать на Золотой мяч. Во Франции тогда такие топовые футболисты были, например Платини, ну куда Мбаппе? Он не мог бы претендовать.

Что не команды, то звезды. Таких футболистов сейчас нет и никогда не будет», – сказал Канчельскис.

Еще по теме:
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака» 7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр-Каратеев-yandex
1714039046
Да, раньше была и трава зеленее и небо голубее.
Ответить
Krics
1714041792
А был бы Пеле в наше время? Ихмо.
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
3
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
6
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+