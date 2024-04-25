Канчельскис: «Раньше футбол был лучше, потому что я играл»

Андрей Канчельскис сравнил футбол прошлого и настоящего.

«Футбол был лучше в те времена, когда я играл. Сейчас я не играю, поэтому он и хуже.

А если серьезно, время двигается вперед: стало больше динамики, поменялись правила. Появился VAR. Футбол развивается и улучшается.

В наше время были какие-то свои плюсы и минусы, но и сейчас тоже. Может, игра стала более динамичной, хотя, пересматривая прошлые матчи, понимаешь, что динамика там ни в чем не уступала.

Та же игра в 1991 году между Италией и СССР. Скорости в ней не уступают сегодняшним. Но в целом футбол стал быстрее из-за того, что много нюансов изменились, улучшив игру.

Сейчас мне не нравятся моменты, связанные с системой VAR. Любая борьба может превратиться в желтую карточку. А из-за просмотра этих моментов теряется и останавливается игра. Не есть хорошо, когда появляется столько пауз. Порой VAR мешает красивой игре в футбол.

Если брать футбол с 70-х годов, то каждый чемпионат мира давал звезд: 3-4 человека топ-уровня в одной сборной. Сейчас же соглашусь с тем, что звезд не хватает.

В той же сборной Германии, кроме Нойера, нет ни одного выделяющегося игрока уровня Беккенбауэра. В наши времена играли футболисты лучше. В Италии весь состав – сплошные звезды. И так везде. Было больше личностей, чем сейчас.

Не думаю, что Мбаппе лет 20-30 назад мог претендовать на Золотой мяч. Во Франции тогда такие топовые футболисты были, например Платини, ну куда Мбаппе? Он не мог бы претендовать.

Что не команды, то звезды. Таких футболистов сейчас нет и никогда не будет», – сказал Канчельскис.