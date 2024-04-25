В четверг, 25 апреля, «Ахмат» в Грозном сыграет с «Сочи». Поединок пройдет в 21 туре российской Премьер-лиги и начнется в 20:30 по мск.

«Ахмат»

Грозненцы занимают 15 место в турнирной атблице с 23 очками – столько же баллов и у «Балтики», но калининградцы имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. «Ахмат» выиграл шесть встреч, в пяти матчаз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 37 мячей.

«Сочи»

Сочинцы занимают последнее, 16 место в турнирной таблице. Подопечные Морено выиграли только четыре встречи, в семи матчах сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Команда забила 26 голов и пропустила 39 мячей. «Сочи» имеет в своем активе 19 баллов.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Сочи»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Ахмат», еще в одной игре была зафиксирована ничья. В битве аутсайдеров поставим на ОЗ да за 1.75.