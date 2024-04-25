Сенсационные поражения «Зенита» и «Ливерпуля», Хави остается в «Барсе», экс-тренер «Спартака» может возглавить «Милан» и другие новости

Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
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В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
Мбаппе потеряет почти 130 миллионов в связи с уходом из «ПСЖ»
Тренер «Фейеноорда» дал ответ на предложение «Ливерпуля» – клуб АПЛ готов заплатить за него 9 миллионов
«Динамо» победило «Оренбург» в 21-м туре РПЛ, «Локомотив» обыграл «Пари НН», «Краснодар» был сильнее «Балтики», «Зенит» сенсационно уступил «Рубину»
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