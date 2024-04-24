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    • РПЛ. «Локомотив» обыграл «Пари НН» (3:2), дважды забив после 90-й минуты

    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Пари НН» (3:2), дважды забив после 90-й минуты

    «Пари НН» дома уступил «Локомотиву» в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

    Нижегородцы вели 2:0 благодаря двум реализованным пенальти Николая Калинского, однако столичная команда не только отыгралась, но и вырвала итоговую победу, дважды забив после 90-й минуты.

    В составе «Локо» отличились Тимур Сулейманов, Антон Миранчук и Александр Сильянов.

    «Пари НН» остался на 10-м месте в таблице РПЛ, а «Локомотив» обошел «Спартак» и поднялся на 4-ю строчку.

    Россия. Премьер-лига. 21-й тур.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Калинский (с пенальти), 35; 2:0 – Калинский (с пенальти), 58; 2:1 – Сулейманов, 75; 2:2 – Миранчук (с пенальти), 90+2; 2:3 – Сильянов, 90+6.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.04.2024 20:14
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    Комментарии (23)
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    Алексей З
    1713979700
    По моему , у Локо слабое звено это Галактионов. Ну с какого перепуга команда второй матч выходит играть без форварда ,у него подбор игроков "а-ля" Барса времён Гвардиолы ? Что за чудачество, "горе от ума". Нижний очень слаб, тяжело им будет. Судья по-моему просто ни о чём. Где фол при первом пенальти Нижнего, не понял. Ну и нельзя не отметить двух редких мудаков у микрофона. Деградация комментаторов матч-тв просто зашкаливает.
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    ...уефан
    1713979790
    ... чего-то, как-то вдруг, даже жалко Юрана стало... Во, как!...
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    DOCTOR PENALTY
    1713979883
    Юран там все камеры перебил? Операторы не остались без комплиментов?
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    fakeid
    1713979927
    журналистам лучше щас не попадаться под руку юрану. ставлю на то, что он заскочит на пресс-конференцию на 5 сек, чтобы не штрафанули, и свалит.
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    FCSpartakM
    1713980275
    отскок локомотива, пенальти в конце третий спокойно можно было ставить.
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    TIMOTHY
    1713980832
    Локо красавцы отыгрались и даже выиграли
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    Дубина
    1713981366
    А стыдно за бзянит!!!
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    k611
    1713984074
    Бедный Юран. Была реальная возможность прервать сливную серию и тут такая развязка...
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    PAREVG.
    1713992501
    С победой всех красно - зеленых!!!!!!!!!!!!!!!! Отдельная "благодарность" нямси, из-за этого мартыхая Локо весь матч играл как будто 10 на 11, да еще и пенальти привез, удод...
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    neim
    1714012375
    Локомотив конечно победу вырвал, молодцы, но создаётся такое впечатление, что просто отскочил ))).
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