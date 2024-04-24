РПЛ. «Локомотив» обыграл «Пари НН» (3:2), дважды забив после 90-й минуты

«Пари НН» дома уступил «Локомотиву» в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

Нижегородцы вели 2:0 благодаря двум реализованным пенальти Николая Калинского, однако столичная команда не только отыгралась, но и вырвала итоговую победу, дважды забив после 90-й минуты.

В составе «Локо» отличились Тимур Сулейманов, Антон Миранчук и Александр Сильянов.

«Пари НН» остался на 10-м месте в таблице РПЛ, а «Локомотив» обошел «Спартак» и поднялся на 4-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур.

Пари НН (Нижний Новгород) – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Калинский (с пенальти), 35; 2:0 – Калинский (с пенальти), 58; 2:1 – Сулейманов, 75; 2:2 – Миранчук (с пенальти), 90+2; 2:3 – Сильянов, 90+6.

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