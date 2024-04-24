РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и закрепилось на 3-м месте

«Динамо» одержало гостевую победу над «Оренбургом» в перенесенном 21-м туре чемпионата России.
Столичная команда выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Константина Тюкавина и Муми Нгамале. У хозяев поля отличился Брайан Мансилья.
Динамовцы набрали 44 очка и закрепились в топ-3. По итогам этого тура их никто не догонит. Отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до 6 баллов.
«Оренбург» остался на 12-м месте, но может опуститься в зону стыков, если конкуренты выиграют свои матчи.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур.
Оренбург – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Тюкавин, 55; 0:2 – Нгамале, 72; 1:2 – Мансилья, 77.