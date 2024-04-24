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    • РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и закрепилось на 3-м месте

    РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и закрепилось на 3-м месте

    «Динамо» одержало гостевую победу над «Оренбургом» в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

    Столичная команда выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Константина Тюкавина и Муми Нгамале. У хозяев поля отличился Брайан Мансилья.

    Динамовцы набрали 44 очка и закрепились в топ-3. По итогам этого тура их никто не догонит. Отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до 6 баллов.

    «Оренбург» остался на 12-м месте, но может опуститься в зону стыков, если конкуренты выиграют свои матчи.

    Россия. Премьер-лига. 21-й тур.

    Оренбург – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 55; 0:2 – Нгамале, 72; 1:2 – Мансилья, 77.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.04.2024 17:53
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    Комментарии (13)
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    The only one
    1713970516
    Молодцы Динамики! С победой!!!
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    ...уефан
    1713970792
    ...ни как Оренбург поражения не заслужил. Классную игру выстраивает команда. Чуть везухи не хватает. Динамовцам победа нужнее оказалась)...
    Ответить
    Цугундeр
    1713971762
    Кроме междометий "ух ты ") и "ах тыж "( и нечего сказать. Красавцы , кули .
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    neim
    1713972905
    Хорошо, что хоть удержали победу. А так в первом тайме парочку могли и пропустить, а по итогу всего матча, так наверное и больше. Вот я не понимаю этого тренера. Почему надо на 59-ой минуте убирать молодого, забивного, быстрого нападающего, когда играть ещё 30-35 минут, а вместо него выпускать пенсионера Смолова, который больше чем на 20 метров не в состоянии ускориться ? Есть ведь молодые и амбициозные Грулёв и Гладышев, почему им не доверить место на поле ? Почему быстрый и более мастеровитый Скопинцев сидит на лавке, а Паршивлюк и никакущий Даса выходят в основе ? Иностранцы всё больше и больше тянут одеяло на себя, даже в очевидных ситуациях. В этой игре тот же Карраскаль пожадничал с передачей,
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    VPERDIV SPARTAK
    1713978455
    Так и второе место могут занять
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    alex1951
    1713994881
    Ребята,игра была неоднозначная ,но ,как известно ,победителей не судят...... Счет остается ,игра забывается ,все знают.... Смолов ,конечно ,ужо не тот...... но евоный пас ,запишут ему в актив..... И напоследок.. Чтоб не нарываться на грубость от ,,зенитчиков,. -лучше здесь высказаться.... Сегодня вы получили то,о чем давно мечтала вся российская братва....так ,что сидите на Ж. ровно.....
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