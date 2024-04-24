РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и закрепилось на 3-м месте

«Динамо» одержало гостевую победу над «Оренбургом» в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

Столичная команда выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Константина Тюкавина и Муми Нгамале. У хозяев поля отличился Брайан Мансилья.

Динамовцы набрали 44 очка и закрепились в топ-3. По итогам этого тура их никто не догонит. Отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до 6 баллов.

«Оренбург» остался на 12-м месте, но может опуститься в зону стыков, если конкуренты выиграют свои матчи.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур.

Оренбург – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Тюкавин, 55; 0:2 – Нгамале, 72; 1:2 – Мансилья, 77.

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