Пономарев разнес формат проведения Кубка России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал схему проведения Кубка России.

«Ей-богу, не понимаю эту кубковую систему. Пускай играют 1/64 финала, как это было раньше. Тогда даже команды из Второй лиги доходили до полуфинала. Ничего страшного не было. А сейчас какие-то «регионы»…

Я не хочу даже в это дело вникать, потому что это какое-то кощунство над футболом. Просто безобразие. Играли одну или две игры, как было положено. Победил – прошел дальше. Всe! Какой может быть разговор? Не хочу вникать, иначе буду расстраиваться», – сказал Пономарев.