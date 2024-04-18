Пономарев разнес формат проведения Кубка России

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал схему проведения Кубка России.
«Ей-богу, не понимаю эту кубковую систему. Пускай играют 1/64 финала, как это было раньше. Тогда даже команды из Второй лиги доходили до полуфинала. Ничего страшного не было. А сейчас какие-то «регионы»…
Я не хочу даже в это дело вникать, потому что это какое-то кощунство над футболом. Просто безобразие. Играли одну или две игры, как было положено. Победил – прошел дальше. Всe! Какой может быть разговор? Не хочу вникать, иначе буду расстраиваться», – сказал Пономарев.
- Второй сезон в Кубке России используется система с выбыванием после двух поражений и разделением на Путь РПЛ и Путь регионов.
- В нынешнем розыгрыше турнира, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.