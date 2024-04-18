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    Пономарев разнес формат проведения Кубка России

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал схему проведения Кубка России.

    «Ей-богу, не понимаю эту кубковую систему. Пускай играют 1/64 финала, как это было раньше. Тогда даже команды из Второй лиги доходили до полуфинала. Ничего страшного не было. А сейчас какие-то «регионы»…

    Я не хочу даже в это дело вникать, потому что это какое-то кощунство над футболом. Просто безобразие. Играли одну или две игры, как было положено. Победил – прошел дальше. Всe! Какой может быть разговор? Не хочу вникать, иначе буду расстраиваться», – сказал Пономарев.

    • Второй сезон в Кубке России используется система с выбыванием после двух поражений и разделением на Путь РПЛ и Путь регионов.
    • В нынешнем розыгрыше турнира, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (2)
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    Axe111
    1713448166
    Согласен! Выдумали чушь несусветную
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    Алексей З
    1713449303
    Страна дураков , а можно ещё сказать , что не ту страну назвали Гондурасом. За 20 лет правления питерскими на всех руководящих постах , одно и тоже , полная жопа. Очень дружные ребята , не бросают своих , но пользы стране нет. Глобальный непрофессионализм !!! Футбол в этом же ряду.
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