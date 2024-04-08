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    • Кафу ответил, в каком веке российский клуб выиграет Лигу чемпионов

    Кафу ответил, в каком веке российский клуб выиграет Лигу чемпионов

    Бывший игрок сборной Бразилии Кафу верит в победу российского клуба в Лиге чемпионов.

    – В 2011 году вы сказали: «Российская команда может выиграть Лигу чемпионов». Прошло 13 лет – турнир не выигран. Сколько еще ждать, по вашему мнению?

    – Вам еще нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – очень серьезные клубы, но Лига чемпионов – не такой уж и простой турнир, всем сложно его выиграть.

    – Российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке?

    – Да! Думаю, это случится.

    • Сейчас российский футбол отстранен от международного – с 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший – в июне в Минске против Белоруссии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.04.2024 12:30
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    Комментарии (5)
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    Pooodle
    1712568960
    Он немного не так сказал: ЦСКА и «Зенит» – очень серьезные клубы, а за «Спартак» очень стыдно! И "Гы-гы-гы!" еще добавил!
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    Alemann
    1712569175
    Да, после того, как будет расстрелян РФС в полном составе.
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    Skull_Boy
    1712575595
    НИКОГДА
    Ответить
    Maxi_7
    1712585756
    В каменном разве что...
    Ответить
    Aleks-Romanoff-yandex
    1712604255
    А ещё он сказал, наш бразильский Зенит выиграет Кубок Конференций, когда ещё 15 бразил подъедут и купят ему-Кафу дачу под Питером)
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