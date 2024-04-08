Кафу ответил, в каком веке российский клуб выиграет Лигу чемпионов

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу верит в победу российского клуба в Лиге чемпионов.
– В 2011 году вы сказали: «Российская команда может выиграть Лигу чемпионов». Прошло 13 лет – турнир не выигран. Сколько еще ждать, по вашему мнению?
– Вам еще нужно подождать, это случится. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» – очень серьезные клубы, но Лига чемпионов – не такой уж и простой турнир, всем сложно его выиграть.
– Российский клуб выиграет Лигу чемпионов в XXI веке?
– Да! Думаю, это случится.
- Сейчас российский футбол отстранен от международного – с 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший – в июне в Минске против Белоруссии.