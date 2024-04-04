Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Зарема подробно проанализировала ситуацию в «Спартаке»

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила ситуацию в клубе.

    «Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое , как им казалось, принес Гильермо Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

    Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

    Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях... Избалованный тренер поплыл, стал невыносим, это видели все, кроме менеджмента

    Метаморфозы произошли на первых же зимних сборах. Поведение нового менеджмента, их ходы по выстраиванию отношений внутри коллектива, немой Пол Эшуорт, которые цинично косячат, но не мараются сами, а делают тренера главной головной болью для клуба, игроков и самих себя. Сначала полностью отождествили тренера со «Спартаком», поставив знак равно между Абаскалем и клубом, а теперь не знают, как вывести рыжую бестию за скобки.

    Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь», – считает Зарема.

    • Команда идет в РПЛ 6-й.
    • Накануне в Фонбет Кубке России «Спартак» уступил дома «Зениту» (1:2).
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

    Новости по теме
    Реакция Заремы на исход матча «Динамо» – «Спартак» 19
    Зарема отреагировала на то, что «Спартак» второй год подряд не поздравил Федуна с днем рождения 14
    Зарема: «Никто из «Спартака» не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом» 30
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2024 10:26
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712215877
    Увидев впервые этого физрука у руля Спартака все соперники долго смеялись, что в срамтаке снова скапливается неликвид, а значит цирк не уходит из Тарасовки. Гыгыгы
    Ответить
    Cleaner
    1712216076
    Зарема - АНАЛИЗАТОРША! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    ...уефан
    1712217219
    ...букв много, но ничего нового не сказала...
    Ответить
    vvv123
    1712218486
    Абассаль твой, Зарема, не первый и ни последний. Все дело в свинарнике!
    Ответить
    TIMOTHY
    1712219480
    Дурдом ромашка )
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1712219980
    Все правильно сказала. А вообще-то необходимо уходить от шаблонов. К примеру, новым главным назначить Царя, хуже точно не будет.
    Ответить
    Fialet
    1712226180
    Когда же она уймётся то?
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712230001
    Надо назначить ее тренершей спартака - давно напрашивается!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+