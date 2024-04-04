Зарема подробно проанализировала ситуацию в «Спартаке»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила ситуацию в клубе.

«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое , как им казалось, принес Гильермо Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях... Избалованный тренер поплыл, стал невыносим, это видели все, кроме менеджмента

Метаморфозы произошли на первых же зимних сборах. Поведение нового менеджмента, их ходы по выстраиванию отношений внутри коллектива, немой Пол Эшуорт, которые цинично косячат, но не мараются сами, а делают тренера главной головной болью для клуба, игроков и самих себя. Сначала полностью отождествили тренера со «Спартаком», поставив знак равно между Абаскалем и клубом, а теперь не знают, как вывести рыжую бестию за скобки.

Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь», – считает Зарема.