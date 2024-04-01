Ассист Захаряна, Слуцкий – лидер в Китае, руководство «Спартака» сходило в церковь и другие новости

РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом», отставание от «Зенита» – 1 очко.
Миранчук – самый результативный игрок «Аталанты» в 2024 году.
«Матч ТВ» близок к потере прав на трансляцию еврокубков.
Руководство «Спартака» сходило в церковь перед матчем с «Зенитом».
Реакция Заремы на слова Абаскаля про божью помощь.
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры.
Вратарь испанского клуба устроил драку с болельщиком, назвавшим его «гребаной обезьяной».
Джикия ведет переговоры с другими клубами.
Захарян отдал голевую передачу за «Сосьедад».