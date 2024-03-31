«Матч ТВ» близок к потере прав на трансляцию еврокубков

У еврокубков в России может появиться новый правообладатель. У «Матч ТВ» возникли трудности с покупкой прав на следующие сезоны.

«Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов. По крайней мере, будущее еврокубков на главном спортивном канале страны очень туманно. Все из-за казахстанцев.

В телеграм уже начала просачиваться информация, о том, что трансляции турнира уходят с главного спортивного канала. Подтверждаю, что все так и есть: начиная с сезона-2024/25 трансляции, скорее всего, будут на Оkko.

Дело в том, что напрямую права выкупить не получалось и УЕФА решили реализовать права через казахстанцев. При этом по какой-то причине УЕФА отдал права без тендера в казахстанскую компанию (Quest Media), связанную с бывшим президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным и одной из букмекерских контор.

После этого «Матч ТВ» дважды пытались начать переговоры о покупке прав. Оба раза разговора не вышло – к и без того немаленькой сумме новые правообладатели прибавили обязательный рекламный инвентарь букмекеров. Если раньше за счет него канал хотя бы частично окупал дорогостоящие права, то теперь канал просто не может уйти в минус на десяток миллионов евро. В итоге, все уперлось в финансовую сторону вопроса. И тут подсуетились в Оkko», – написал источник.