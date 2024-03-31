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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» близок к потере прав на трансляцию еврокубков

31 марта 2024, 13:08
20

У еврокубков в России может появиться новый правообладатель. У «Матч ТВ» возникли трудности с покупкой прав на следующие сезоны.

«Матч ТВ», скорее всего, больше не будет транслировать Лигу чемпионов. По крайней мере, будущее еврокубков на главном спортивном канале страны очень туманно. Все из-за казахстанцев.

В телеграм уже начала просачиваться информация, о том, что трансляции турнира уходят с главного спортивного канала. Подтверждаю, что все так и есть: начиная с сезона-2024/25 трансляции, скорее всего, будут на Оkko.

Дело в том, что напрямую права выкупить не получалось и УЕФА решили реализовать права через казахстанцев. При этом по какой-то причине УЕФА отдал права без тендера в казахстанскую компанию (Quest Media), связанную с бывшим президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, бывшим директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным и одной из букмекерских контор.

После этого «Матч ТВ» дважды пытались начать переговоры о покупке прав. Оба раза разговора не вышло – к и без того немаленькой сумме новые правообладатели прибавили обязательный рекламный инвентарь букмекеров. Если раньше за счет него канал хотя бы частично окупал дорогостоящие права, то теперь канал просто не может уйти в минус на десяток миллионов евро. В итоге, все уперлось в финансовую сторону вопроса. И тут подсуетились в Оkko», – написал источник.

  • «Матч ТВ» транслирует еврокубки с момента своего создания в 2015 году.
  • Новый сезон еврокубков стартует летом.
  • Будущий сезон Лиги чемпионов пройдет по новой схеме.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (20)
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Avitaminoz
1711882175
Осталось потерять Германию и Италию. Ну и можно закрывать канал. Эффективные менеджеры своё дело сделали. Продвинули спорт в России!
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Cleaner
1711882718
Нехитрая многоходовочка чиновника РФС Сергея Прядкина. Вот кого ИНОАГЕНТОМ объявить нужно!!!...(((
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Таврида
1711883531
Плохие новости, Прядкин - самка собаки, Оkko идет лесом, здраствуйте пираты, бггг
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Skull_Boy
1711883736
Да и срать, и один хер уже как года три смотрю матчи через сопку, а не обсосанные игры от холдинга Газпрома
Ответить
Play
1711883740
Останется Матч только с РПЛ и х** с ним, убогая контора, вчера пытался у них посмотреть Баварию - Боруссию, какие же паршивые комментаторы, насколько непрофессиональные, что-то начинает рассказывать, бе-ме, запнулся, потерял мысль, замолчал. Блин, н*гр с Окко на русском лучше комментирует, чем спецы с Матча.
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MazaiNN
1711884486
Я Матч ТВ ненавижу лютой ненавистью после матча Порту - Краснодар (2-3). Матч ТВ эту игру транслировать не стал. Пришлось смотреть на португальском бесплатную трансляцию на Порто TV.
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portero
1711884982
Мафия везде.... кого надо подмазали грамотно...
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Oldtrafford83
1711946474
Хоть бы ОККО вместо этого мразь канала с мразь комментаторами!!!
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balam
1712859288
помоешный канал. комментаторов по объявлению набирают штоли
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