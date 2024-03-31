РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом», отставание от «Зенита» – 1 очко

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ – 1:1.

В начале встречи краснодарцы вышли вперед благодаря автоголу Тимура Сулейманова. «Локо» сравнял счет на 81-й минуте – гол забил Максим Глушенков.

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локо» идет на пятом месте с 33 очками.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 10 (в свои ворота); 1:1 – Глушенков, 81.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ