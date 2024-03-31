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  • РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом», отставание от «Зенита» – 1 очко

РПЛ. «Краснодар» упустил победу над «Локомотивом», отставание от «Зенита» – 1 очко

31 марта 2024, 21:42
31

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ – 1:1.

В начале встречи краснодарцы вышли вперед благодаря автоголу Тимура Сулейманова. «Локо» сравнял счет на 81-й минуте – гол забил Максим Глушенков.

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локо» идет на пятом месте с 33 очками.

Россия. РПЛ. 22-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 10 (в свои ворота); 1:1 – Глушенков, 81.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (31)
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portero
1711910680
Счастье было близко.... Но игра бычков не внушает оптимизма.....
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mutabor0992
1711910748
Во лохи!Зачем было тренера менять?"А вы друзья,как не садитесь..."
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sochi-2013
1711910805
Печаль. Удерживать преимущество в 1 гол - не айс!
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JTherry
1711910830
многовато ничьих в этом туре, краснодару не удаётся пройти локо, отлично сыграл Глушенков, вот у кого удар что надо..! не того игрока Спартак продал пару лет назад...
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PAREVG.
1711910885
Вот на самом деле БОЕВАЯ НИЧЬЯ!!!!!! Игра понравилась, с реализацией проблемы у обеих команд.
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slavа0508
1711911020
Мир . дружба . жвачка ...весёлый матч ...но Краснодару от этого не легче не забрал подарок Зенита .....
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Волжанин064
1711911189
Эх жаль . Краснодар мог же обойти голубеньких ....
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Январь 59
1711911272
Краснодар сегодня играл в какой то не понятный футбол. Никаких комбинаций, никакой стратегии. Всё на индивидуальном мастерстве.
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k611
1711912574
Интересный матч. Спасибо командам за игру. И те и другие не заслуживали поражения, хотя результат мог быть иным.
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Pourquoi pas
1711912767
Соседи, как всегда болел за вас, ну кроме спаррингов, конечно... Мураду Мусаеву- удачи!
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