«Реал» убедил Лунина остаться в команде: детали переговоров

Вратарь Андрей Лунин близок к продлению контракта с «Реалом».
Неделю назад сообщалось, что украинец отклонил предложение клуба о заключении нового соглашения, но с тех пор ситуация изменилась.
«Реал» убедил Лунина остаться в команде. Его новый договор будет рассчитан до лета 2028 года.
Зарплату Андрея увеличат, отразив его статус основного голкипера в отсутствие Тибо Куртуа.
- Действующий контракт между сторонами истекает в 2025 году.
- В этом сезоне Лунин пропустил 27 голов в 29 матчах.
- Интерес к нему проявляли «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».