«Реал» убедил Лунина остаться в команде: детали переговоров

Вратарь Андрей Лунин близок к продлению контракта с «Реалом».

Неделю назад сообщалось, что украинец отклонил предложение клуба о заключении нового соглашения, но с тех пор ситуация изменилась.

«Реал» убедил Лунина остаться в команде. Его новый договор будет рассчитан до лета 2028 года.

Зарплату Андрея увеличат, отразив его статус основного голкипера в отсутствие Тибо Куртуа.