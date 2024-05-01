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    • «Реал» убедил Лунина остаться в команде: детали переговоров

    «Реал» убедил Лунина остаться в команде: детали переговоров

    Вратарь Андрей Лунин близок к продлению контракта с «Реалом».

    Неделю назад сообщалось, что украинец отклонил предложение клуба о заключении нового соглашения, но с тех пор ситуация изменилась.

    «Реал» убедил Лунина остаться в команде. Его новый договор будет рассчитан до лета 2028 года.

    Зарплату Андрея увеличат, отразив его статус основного голкипера в отсутствие Тибо Куртуа.

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    Источник: The Athletic

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    01.05.2024 18:42
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    Комментарии (8)
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    qwertyйцукен
    1714580094
    Лунин красава ! Хотел написать -Украина рулит, да Бомба забанит.Поэтому не буду писать. Вот оно чо.
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    Игорь N5
    1714639365
    Сейчас Реал Тюкавина возьмёт, и Винисиус на лавочку присядет
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