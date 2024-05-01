Орлов рассказал, чего не хватает игрокам «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов дал совет «Зениту», как сплотить команду перед решающими матчами сезона.

«Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка. А рядом же нет болельщиков.

И поэтому вот, например, в Советском Союзе все лучшие артисты Ленинграда приходили прямо на базу для того, чтобы общаться. И это была такая связь с городом, понимаете, она чувствовалась.

И вот здесь надо, чтобы футболисты, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков к себе. Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола.

И они должны за эту честь биться. У них не хватает борьбы, силовых единоборств, вот им не хватает этого в концовке. Страсти нет.

Но футбол без страсти не может быть. Обязательно страсть приводит к победе. Вот эту страсть надо возвратить футболистам», – сказал Орлов.