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    Орлов рассказал, чего не хватает игрокам «Зенита»

    Журналист Геннадий Орлов дал совет «Зениту», как сплотить команду перед решающими матчами сезона.

    «Что такое футбольная команда? Она же все время находится изолированной от всех. Самолет, автобус, тренировка. А рядом же нет болельщиков.

    И поэтому вот, например, в Советском Союзе все лучшие артисты Ленинграда приходили прямо на базу для того, чтобы общаться. И это была такая связь с городом, понимаете, она чувствовалась.

    И вот здесь надо, чтобы футболисты, особенно бразильцы, почувствовали отношение петербургских болельщиков к себе. Чтобы они поняли, за какой город они играют, и какие у них болельщики, чтобы они сами прочувствовали, что Петербург достоин большого футбола.

    И они должны за эту честь биться. У них не хватает борьбы, силовых единоборств, вот им не хватает этого в концовке. Страсти нет.

    Но футбол без страсти не может быть. Обязательно страсть приводит к победе. Вот эту страсть надо возвратить футболистам», – сказал Орлов.

    • «Зенит» проиграл два матча подряд в РПЛ – «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).
    • Петербуржцы утратили единоличное лидерство в чемпионате за 4 тура до конца сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 19:43
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    Комментарии (18)
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    docndoc
    1714583484
    Больно пафосно наговорил. Бразильцы даже с переводом и субтитрами не поймут. Они только шорох купюр воспринимают.
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    шахта Заполярная
    1714583545
    Чего не хватает, помощи судейской. Стали судить как все команды, вот и сдуваются
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    Garrincha58
    1714584648
    Орлов то что было в СССР никогда уже не будет раньше люди жили во дворе как семья, а сейчас 10 лет живёшь с людьми на одной площадке и не знаешь как его зовут чем он дышит и тд и тп так о каком общении с болельщиками может идти речь и зачем тем более легам оно нужно они приехали сорвать большие бабки и уедут и забудут где они были месяц назад
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    Taps
    1714585215
    Вот дебил старый. Да похрен им Россия, футбол, болельщики. Вкусно жрать, трахаться и много, много бабла ...
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    Мордаванин
    1714585515
    "зимою -лета . осенью-весны "
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    Semenycch
    1714586062
    Балабол. Кузяева не хватает. Если Малкома с горем пополам заменили, то Кузяеву замены нет. А если и Барриос уйдет, о чемпионстве можно будет только мечтать.
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    FCSpartakM
    1714590054
    да никакой страсти у легионеров никогда не было. Они просто на уровень выше друх, не все,конечно. Но 1 ушел, другие 3-е забили болт. А остальное там плюс-минус те же яйца, как и других. Я про Барриоса, Сантоса и Вендела. А Малколм ушел. Вот и результат. Сейчас понабрали сброс в виде Мантуана, Арутра и *******, которые не тянут. Что тут искать и выдумывать причины
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    paracetamol
    1714591384
    Бразилы просто не хотят играть, хотят пинать мячик поперек поля. Устали очень, а своих молодых распродали, одно старьё на скамейке!
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    PAREVG.
    1714595249
    Уважения болельщиков других команд. для все остального есть мастер-кард :-)
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    anatolich72
    1714595425
    Завозить в Питер не таджиков, а бразильцев на стройки. Тогда все будет
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