Адвокат сравнил аргументы России и Нидерландов, работающих над экстрадицией Промеса

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

29 февраля голландскому вингеру не дали вернуться в Москву из ОАЭ.

Он уже два месяца находится под арестом в Дубае.

Россия и Нидерланды требуют выдать им Промеса для наказания за совершенные преступления.

«Увеличились ли шансы Промеса на возвращение в Россию после закрытия дела о ДТП? Это никак не повлияет на будущее решение дубайских властей, в какую страну выдать Квинси.

Наоборот, если бы дело расследовалось по ДТП и дальше, и Промеса бы привлекли в итоге к ответственности, то тогда бы, может быть, его бы вообще никуда бы не выдали, по крайней мере, до момента исполнения наказания в Дубае.

А поскольку теперь дело закрыто, то сейчас Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов находится перед выбором, в какую страну отдать Промеса.

В России его, если верить СМИ, ищут приставы за неуплату налогов, а в Нидерландах – за контрабанду наркотиков. На первый взгляд, да и не только на первый, кажется, что в Нидерландах его разыскивают за более серьезное преступление, но сказать, что его отдадут именно туда, я бы не решился.

Если в России действительно заведено дело на Промеса за неуплату налогов, то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются и, учитывая хорошие отношения ОАЭ и России, то я не исключаю, что Промеса могут отдать именно в Россию.

Я, как гражданин Российской Федерации, желаю нашим властям победить в этом противостоянии с Нидерландами, но сейчас сложно сказать, как это все в итоге разрешится, ведь на стороне Нидерландов тяжесть преступления и международное законодательство, а на стороне России – воля к победе и хорошие отношения с ОАЭ», – сказал Жорин.