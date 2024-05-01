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    • Адвокат сравнил аргументы России и Нидерландов, работающих над экстрадицией Промеса

    Адвокат сравнил аргументы России и Нидерландов, работающих над экстрадицией Промеса

    Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию с экстрадицией футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

    • 29 февраля голландскому вингеру не дали вернуться в Москву из ОАЭ.
    • Он уже два месяца находится под арестом в Дубае.
    • Россия и Нидерланды требуют выдать им Промеса для наказания за совершенные преступления.

    «Увеличились ли шансы Промеса на возвращение в Россию после закрытия дела о ДТП? Это никак не повлияет на будущее решение дубайских властей, в какую страну выдать Квинси.

    Наоборот, если бы дело расследовалось по ДТП и дальше, и Промеса бы привлекли в итоге к ответственности, то тогда бы, может быть, его бы вообще никуда бы не выдали, по крайней мере, до момента исполнения наказания в Дубае.

    А поскольку теперь дело закрыто, то сейчас Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов находится перед выбором, в какую страну отдать Промеса.

    В России его, если верить СМИ, ищут приставы за неуплату налогов, а в Нидерландах – за контрабанду наркотиков. На первый взгляд, да и не только на первый, кажется, что в Нидерландах его разыскивают за более серьезное преступление, но сказать, что его отдадут именно туда, я бы не решился.

    Если в России действительно заведено дело на Промеса за неуплату налогов, то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются и, учитывая хорошие отношения ОАЭ и России, то я не исключаю, что Промеса могут отдать именно в Россию.

    Я, как гражданин Российской Федерации, желаю нашим властям победить в этом противостоянии с Нидерландами, но сейчас сложно сказать, как это все в итоге разрешится, ведь на стороне Нидерландов тяжесть преступления и международное законодательство, а на стороне России – воля к победе и хорошие отношения с ОАЭ», – сказал Жорин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2024 19:00
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    Комментарии (5)
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    qwertyйцукен
    1714582449
    то это показывает, что какие-то компетентные органы за Квинси борются=== Россия своих не сдает-сказал депутат Милонов. Такие преступники нужны нам самим .Булет еще на одного дабл.****** больше в России.Гы гы
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    Desma
    1714582804
    Похоже, что у Жорина финансовые проблемы............
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714583771
    Вообще наркоторговцам не место в спорте, российском футболе
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    alefreddy
    1714584737
    вот как все повернулось
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    oyabun
    1714584886
    Антохи очень не хватает нам. Хорошо бы всё таки его вернуть в Россию.
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