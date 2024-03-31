Руководство «Спартака» сходило в церковь перед матчем с «Зенитом»

Первые лица «Спартака» посетили храм в Тушино после матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

У «Спартака» в первых 3 весенних турах РПЛ 0 побед и 0 голов.

«Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл», – написал источник.