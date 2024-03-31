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  • Руководство «Спартака» сходило в церковь перед матчем с «Зенитом»

Руководство «Спартака» сходило в церковь перед матчем с «Зенитом»

31 марта 2024, 14:47
24

Первые лица «Спартака» посетили храм в Тушино после матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

  • У «Спартака» в первых 3 весенних турах РПЛ 0 побед и 0 голов.

«Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили сегодня Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл», – написал источник.

  • Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Зенитом» (3 апреля).
  • 7 апреля спартаковцы сыграют в РПЛ против «Динамо».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит
Комментарии (24)
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portero
1711886082
Ну тогда уж надо и в мечеть ,и в датцан, и в синагогу.... команда многоконфессиональная....
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rammax fcsm
1711887039
дебилы....
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LOKOfanatik19
1711887460
Да, как же они не могут без Промеса, даже гол забить.
Ответить
aaaaahhhh
1711887479
если хрен стоять не может, то и церковь не поможет:))))
Ответить
alefreddy
1711887507
хотелось бы верить но игроки так же пешком по полю ходить будут.А кривой удар кто исправлять будет
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MazaiNN
1711887808
Первый удар по мячу в этом матче похоже батюшка нанесет.
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Desma
1711890489
Надо попробовать гадание на пяточной мозоли.........
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порт
1711893589
А вот тренер на прямую общается с богом, без посредников.
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АЛЕКС 58
1711902449
Золотому тельцу абаскалевскому молились?
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Alex Flash
1711930385
К хорошему экстрасенсу надо тоже сходить, чтобы не метаться при выборе тренера и не тыкать пальцем в небо
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