Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-арбитр Федотов проанализировал два спорных момента в концовке матча «Факел» – «Зенит»

    Экс-арбитр Федотов проанализировал два спорных момента в концовке матча «Факел» – «Зенит»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил решения арбитра Алексея Сухого, работавшего на игре 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

    • Сухой отменил гол Клаудиньо в концовке матча.
    • В компенсированное время он назначил пенальти в ворота петербуржцев.
    • В обоих эпизодах Федотов поддержал коллегу.

    «Вендел влиял на защитника, это нельзя назвать пассивным офсайдом – он увeл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жeлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивное поведение.

    Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый.

    Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы», – сказал Федотов.

    Новости по теме
    Семак отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
    Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола» 22
    Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита» 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2024 20:43
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Suvorov71
    1715019085
    Ну что тут говорить, ну тянут судьи питерскую помойку, а как только нормальное судейство всё помойка просто вонь
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1715019438
    Ну не того судью назначили, помойке он совсем не помог.
    Ответить
    Artemka444
    1715020166
    В игре спартак ЦСКА тоже было движение рукой но это не пенальти Судьи клоуны
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1715021379
    В очередной раз страна убедилась, что Зенит топят судьи. Но назло москвичам Зенит снова станет чемпионам. Гыгыгы
    Ответить
    Barmaleushka
    1715022293
    Ну вот , снова встал на свои рельсы . А то он чёт оправдал неназначение пенальти в ворота НН ! Да как он себе такое позволил ! Из тарасовки приехали пара быков , дали а опохмел и под дых охеревшему свистку - и он захрюкал в нужной тональности .
    Ответить
    SuperNils
    1715022339
    У Газпрома деньги кончились?
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1715022475
    Правда восторжествует!
    Ответить
    Давид59
    1715023694
    Не совсем соглашусь с Федотовым. Да, Вендел влиял на эпизод. Но. Представьте себе угловой, где 20 человек в штрафной. Все летят на мяч. Все влияют на на эпизод. Но если будет забит гол тем, кто не был в офсайде, то его сто пудов защитают. Вендел, что за руку защитника за собой вёл? Двое зенитовцев бежали на мяч. Но Вендел, похоже, понял, что ему мяч нельзя трогать, и он его умышленно не трогал.
    Ответить
    Давид59
    1715023886
    Перед игрой я сомневался, что станем чемпионами, но теперь уверен, что всё будет в порядке. Главное не ныть, что и продемонстрировал Богданыч.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1715024248
    Читаю комменты зенькиных болел, ну прям не болелы , а эксперты по судейству.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+