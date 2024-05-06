Экс-арбитр Федотов проанализировал два спорных момента в концовке матча «Факел» – «Зенит»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил решения арбитра Алексея Сухого, работавшего на игре 27-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

Сухой отменил гол Клаудиньо в концовке матча.

В компенсированное время он назначил пенальти в ворота петербуржцев.

В обоих эпизодах Федотов поддержал коллегу.

«Вендел влиял на защитника, это нельзя назвать пассивным офсайдом – он увeл защитника. Гол «Зенита» отменили правильно. Жeлтая Клаудиньо не отменяется, потому что это неспортивное поведение.

Это рука Алипа, есть движение рукой, не подмышечная впадина. Сухой не видел момент, потому что эпизод был закрыт от него игроками. После VAR Сухой принял верное решение и назначил 11-метровый.

Давайте отметим Амелина, которого назначили экстренно: он дважды позвал правильно Сухого смотреть повторы», – сказал Федотов.