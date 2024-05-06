РПЛ. «Зенит» не удержал победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 102-й минуте с пенальти

«Зенит» не смог выиграть у «Факела» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России.

Итоговый счет – 1:1. За петербуржцев забил капитан Дуглас Сантос. Воронежцы сравняли на 102-й минуте, реализовав пенальти.

Набрав одно очко, «Зенит» вернул себе единоличное лидерство в РПЛ, опередив «Краснодар» и «Динамо».

У «Факела» 28 баллов и 14-е место в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Сантос, 41; 1:1 – Марков (с пенальти), 90+12.

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