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    • РПЛ. «Зенит» не удержал победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 102-й минуте с пенальти

    РПЛ. «Зенит» не удержал победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 102-й минуте с пенальти

    «Зенит» не смог выиграть у «Факела» в гостевом матче 27-го тура чемпионата России.

    Итоговый счет – 1:1. За петербуржцев забил капитан Дуглас Сантос. Воронежцы сравняли на 102-й минуте, реализовав пенальти.

    Набрав одно очко, «Зенит» вернул себе единоличное лидерство в РПЛ, опередив «Краснодар» и «Динамо».

    У «Факела» 28 баллов и 14-е место в зоне стыков.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Факел (Воронеж) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Сантос, 41; 1:1 – Марков (с пенальти), 90+12.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2024 20:03
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    Комментарии (176)
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    vla4839
    1715018828
    По игре Зенит - не чемпион ! С такой никакой игрой стыдно смотреть на команду.Нет воли к победе. Катают мячик . как яйца.
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    Иван Петров 1986
    1715019082
    Судьи совсем распоясались, никак помойке не помогают.
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    Бриг
    1715020217
    Молодец, Ваня! Давно за Зенит топишь, комарад?
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    Artemka444
    1715020319
    Судьи у нас идиоты Плечами голы забивают А у них это игра рукой, это просто ужас
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    Bez Imeni
    1715023325
    против мёртвого Факела, в пять защитников, защищать 1-0..Такое футбольный бог не прощает..
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    Barmaleushka
    1715023353
    С каждой добавленной минутой у сухого ВТБшный счёт "толстел". Не было бы повода для назначения пенки - иглали бы и 110 и 120 минут ....короче пока Факел не забьёт .
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    Болотоход
    1715023684
    Че сказать помойка дырявая!! Клоповник!! Цыганей менять нужно блекло голубым.
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    Fialet
    1715027366
    Ужас.
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    paracetamol
    1715027675
    Безобразное судейство. Ставят пеналь за то, за что в игре с ЦСКА не поставили. ФонБет в прибылях!
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    Plyash
    1715028957
    Бог не фраер - он шельму метит...
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