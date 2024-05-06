Литвинов назвал игрока «Спартака», который похож на Де Брюйне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил, кого из мировых звезд он хотел бы видеть в команде. Россиянин взял бы в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.
– Если бы можно было взять в «Спартак» любого футболиста, кто бы это был?
– Называть Мбаппе – примитивно, поэтому назову Де Брюйне. Мне он нравится как футболист, который может из любой ситуации создать голевой момент для нападающих. Еще Де Брюйне может решить исход игры.
– Есть ли в «Спартаке» футболист, похожий по качествам на него?
– Да, есть – Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится.