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    • Литвинов назвал игрока «Спартака», который похож на Де Брюйне

    Литвинов назвал игрока «Спартака», который похож на Де Брюйне

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил, кого из мировых звезд он хотел бы видеть в команде. Россиянин взял бы в клуб полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне.

    – Если бы можно было взять в «Спартак» любого футболиста, кто бы это был?

    – Называть Мбаппе – примитивно, поэтому назову Де Брюйне. Мне он нравится как футболист, который может из любой ситуации создать голевой момент для нападающих. Еще Де Брюйне может решить исход игры.

    – Есть ли в «Спартаке» футболист, похожий по качествам на него?

    – Да, есть – Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1715008222
    хочется верить что парень будет лучше бездарного Литвинова
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