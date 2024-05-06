Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес его команды.

Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

«Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали. Победителей не любят.

Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», – заявил Мостовой.