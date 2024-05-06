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    • Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о том, что болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки в адрес его команды.

    • Игра в Воронеже завершилась со счетом 1:1.
    • Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
    • Болельщики «Факела» скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

    «Это уже вторую игру. В матче с «Краснодаром» болельщики тоже скандировали. Победителей не любят.

    Пусть скандируют – нас это будет только мотивировать. Я играю в России и уже столько про себя услышал, поэтому ничего не замечаю», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.05.2024 21:48
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    Комментарии (22)
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    FanatSerj
    1715023774
    А как это вообще кричать то можно, что то совсем не кричалисто получается ...
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    шахта Заполярная
    1715024406
    Болельщик всегда прав, его не обманешь. Глупо обижаться на правду.
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    ivany4
    1715026031
    Руководствуясь основным правилом теории вероятности: "один раз –случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – система". Науку не обманешь, она создавалась умными людьми. А вот в сбг правила простые - а нам все по барабану.... Ну или поговорка про росу, более подходящая.))
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    Бриг
    1715026436
    Успешных всегда не любят. Плебеи, они со времен Древнего Рима не изменились. Стадионы тогда для плебса и придумали. Это и сейчас необходимо, чтобы "шахта" пар выпускала.
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    paracetamol
    1715027564
    Так то фекалии кричали. ФКЛ и есть фекалии!
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    Plyash
    1715027625
    Народ не обманешь - он сердцем чует.
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    PAREVG.
    1715027634
    Я - ненавижу бом.жеклуб Мы - ненавидим бом.жеклуб Все ненавидят бом.жеклуб Бом.жеклуб позор России!! Такую кричалку я сам слышал в Казани лет 7 - 8 назад...
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    mutabor0992
    1715027950
    Жаль евро кубков нет...Этому победителю напихали бы по самые помидоры.Хотя этот клоун на лавке бы отсиделся.
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    russkiisergei
    1715027951
    «Зенит» – позор российского футбола»
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    ySS
    1715028996
    ...а они говорят, что народное достояние!))
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