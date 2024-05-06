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    • Игнашевич раскритиковал арбитров после матча с «Уралом»: «Позорное судейство»

    Игнашевич раскритиковал арбитров после матча с «Уралом»: «Позорное судейство»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич остался недоволен работой арбитров в матче с «Уралом».

    Калининградская команда уступила со счетом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    – Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией, или так совпало?

    – Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо провели атаку – забили.

    – Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече – пенальти?

    – Ключевой эпизод – это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент – позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2024 18:37
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    Комментарии (13)
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    Semenycch
    1715010677
    "Но ключевой момент – позорное судейство" Трудно не согласиться с талантливым игроком ЦСКА и сборной в прошлом.
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    DVOK68
    1715010701
    *******,и не истери.
    Ответить
    vladik12
    1715010761
    Серж, на 90+5 вам забил тоже судья? Не смеши людей, епт. Боритесь дальше. Не справитесь - вот и вылетайте туда, откуда приперлись.
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    The only one
    1715011057
    Сплошные эксперты и ассы в комментах. Что же вы не судьи на поле???
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    Цугундeр
    1715011274
    Любишь медок , Серёжа ,люби и холодок . ) Не всегда жужжит над ухом вечная пчела: Похвала ,Похвалы ,Похвале , Похвалу.. Похвалою..
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1715015616
    Это вам за кубок)
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    Artemka444
    1715016395
    Вот вот позорище
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    Ганнибал Лектор
    1715022648
    Судили бы вас как Зенит - ниже Сочи были бы
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    Оксана-Карева-google
    1715025064
    Балтика по игре заслуживает быть даже в 10-ке...Надеюсь не вылетят ..Сочи,Урал...Стыки:Оренбург,Пари НН...Было бы шикарно...
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    paracetamol
    1715028408
    А где судейство у нас не позорное, Серега? Посмотри сколько голов на последней минуте забивается, чтобы отыграться не успели. Сенокос у наших судей сейчас, успевать надо!
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