Игнашевич раскритиковал арбитров после матча с «Уралом»: «Позорное судейство»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич остался недоволен работой арбитров в матче с «Уралом».

Калининградская команда уступила со счетом 1:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

– Забитый мяч в исполнении «Балтики» был наигранной комбинацией, или так совпало?

– Первый гол, 50‑я секунда… Что там анализировать? Хорошо провели атаку – забили.

– Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече – пенальти?

– Ключевой эпизод – это судейство. Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Мы не смогли справиться с давлением и допустили ошибку в конце игры. Но ключевой момент – позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ.