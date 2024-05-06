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    Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

    • Игра в Воронеже завершилась ничьей со счетом 1:1.
    • Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.
    • «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.

    – Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?

    – Какой положительный, отрицательный, конечно.

    – Почему не получилось победить?

    – Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и все.

    Счет достаточно хрупкий и в конце концов мы допустили эту ошибку. Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.

    Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.

    В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.05.2024 20:36
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    Комментарии (7)
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    ягуар1979
    1715017228
    дебилушка не надо было говорит в оборону садиться а накуя ты тогда пятого заща выпустил стратег ****
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    Pavel-Osipov-google
    1715019004
    Зато до 30 года продлили!
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