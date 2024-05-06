Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Факела».

Игра в Воронеже завершилась ничьей со счетом 1:1.

Хозяева поля отыгрались на 102-й минуте, реализовав пенальти.

«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, «Факел» остался в зоне стыков.

– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?

– Какой положительный, отрицательный, конечно.

– Почему не получилось победить?

– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты. К сожалению не забили второй, так довели бы матч до победы. Соперник ждал нашу ошибку, вот и все.

Счет достаточно хрупкий и в конце концов мы допустили эту ошибку. Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.

В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить.