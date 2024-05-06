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Мостовой оценил результаты «Спартака» при Слишковиче

6 мая 2024, 17:51
2

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о последних играх клуба.

  • «Спартак» в ноябре уволил Гильермо Абаскаля.
  • Командой руководит Владимир Слишкович, при нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит еще и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.

А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в «Спартаке» было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир Мостовой Александр
Комментарии (2)
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...уефан
1715007294
...Саша, хватит гнать порожняк, езжай в Нижний, мы все уже ждём...
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saf05
1715018283
Даже не знаю, доживу ли я до того дня, когда Мостовой станет тренером, что бы посмотреть на этот феномен
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