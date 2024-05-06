Мостовой оценил результаты «Спартака» при Слишковиче

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о последних играх клуба.

«Спартак» в ноябре уволил Гильермо Абаскаля.

Командой руководит Владимир Слишкович, при нем «Спартак» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

«То, что вредило «Спартаку», от этого они избавились. Мы же все понимаем, о ком я? Поэтому сейчас Слишкович работает в спокойном режиме. Преимуществом служит еще и то, что никакой ответственности нет. Он же понимает, что он не главный. Он спокоен, часто варьирует состав, те, кто не играл, играют, такой момент можно экспериментировать.

А что дальше? В принципе, говорят, что его не рассматривают на роль главного, поэтому что здесь обсуждать? С другой стороны, наверное, и правильно, что не рассматривают. Сколько уже в «Спартаке» было людей, которые попадают в команду, а потом не знаешь, кто они, откуда? Это не касается Слишковича, я говорю про концепцию», – сказал Мостовой.