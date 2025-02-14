Мостовой объяснил, почему не считает, что Соболев провалился в «Зените»

Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях Александра Соболева за «Зенит».
«Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Да, сразу заиграть не получилось, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Его же не подписали на первую часть сезона, чтобы теперь судить о его полезности.
Когда Соболев начнет забивать за «Зенит» в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде», – сказал Мостовой.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.