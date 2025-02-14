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  • Мостовой объяснил, почему не считает, что Соболев провалился в «Зените»

Мостовой объяснил, почему не считает, что Соболев провалился в «Зените»

Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях Александра Соболева за «Зенит».

«Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Да, сразу заиграть не получилось, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Его же не подписали на первую часть сезона, чтобы теперь судить о его полезности.

Когда Соболев начнет забивать за «Зенит» в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде», – сказал Мостовой.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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14.02.2025 22:22
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