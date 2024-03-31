Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия ведет переговоры с другими клубами

31 марта 2024, 19:19
4

Агент Вадим Шпинев работает над поиском клуба для защитника «Спартака» Георгия Джикии.

  • Летом у игрока истечет контракт.
  • Футболист помогал «Спартаку» брать чемпионство в 2017 году.
  • Джикия – воспитанник «Локомотива».

«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально.

Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА. Георгий игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своeм будущем. Точнее скажу в июне», – сказал Шпинев.

Еще по теме:
Джикия оценил свой дебют за «Локомотив» 1
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й 8
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1711902330
никуда он не уйдет, Абаскаля попросят после сезона, новый тренер, новое начало
Ответить
Gazelvagen877
1711903352
Абаскаля попросят надеюсь после зенита или динамо
Ответить
alefreddy
1711957565
В Армению к Глушакову
Ответить
Главные новости
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
1
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
17:50
1
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
3
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
3
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
4
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
5
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
3
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
5
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
10
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+