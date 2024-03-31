Джикия ведет переговоры с другими клубами

Агент Вадим Шпинев работает над поиском клуба для защитника «Спартака» Георгия Джикии.
- Летом у игрока истечет контракт.
- Футболист помогал «Спартаку» брать чемпионство в 2017 году.
- Джикия – воспитанник «Локомотива».
«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально.
Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА. Георгий игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своeм будущем. Точнее скажу в июне», – сказал Шпинев.
Источник: «Чемпионат»