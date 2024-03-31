Галактионов оценил ничью «Локо» с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по матчу 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Москвичи спаслись на 81-й минуте – забил Максим Глушенков.

«Локомотив» идет 5-м в РПЛ.

Впереди у команды кубковый матч с «Уралом».

«С одной стороны, как матч складывался по счeту, и то, что мы его вытащили, – это плюс. Но по характеру матча мы были острее по подходам, могли забивать. Хорошие были моменты. В концовке «Краснодар» имел моменты, им надо отдать должное. Но в конце момент у Сарвели и Хамулича – надо было забивать. Ничья по игре. Мы хотели победить, но ситуация сложилась так. В том числе из-за кадрового дефицита.

Лeша Батраков провeл хорошие сборы. Он провeл матчи и заслужил выход на поле. У него есть всe, чтобы составлять конкуренцию, выходить. Наш молодой воспитанник, достоин того, чтобы быть частью команды», – сказал Галактионов.