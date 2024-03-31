Канчельскис отреагировал на резонансные слова Абаскаля

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о словах Гильермо Абаскаля. Главный тренер «Спартака» ранее заявил, что определяет состав с божьей помощью.

«Раз ему Бог подсказывает состав, значит вчера, видимо, Бог не помог. Мы сейчас можем говорить все, что угодно, но раз Абаскаль так считает, то пусть. Зачем тогда Абаскаль нужен «Спартаку»? Возможно, он хочет побыстрее уехать, но мы точно не знаем, что творится в клубе. Время покажет, а то, что говорит Абаскаль – это его мнение. Кому-то это может не нравиться», – сказал Канчельскис.