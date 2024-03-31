Чернов прокомментировал слова Абаскаля про божью помощь при выборе состава «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил слова главного тренера Гильермо Абаскаля про выбор состава.

Накануне испанец заявил, что определять состав на матчи ему помогает бог.

«Меня не удивили слова Абаскаля о боге.

Нам пора приглашать священника на стадион, как это было в «Химках»? У меня были такие случаи: и в «Енисее», и в «Крыльях». Это нормально», – сказал Чернов.