Чернов прокомментировал слова Абаскаля про божью помощь при выборе состава «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил слова главного тренера Гильермо Абаскаля про выбор состава.
- Накануне испанец заявил, что определять состав на матчи ему помогает бог.
«Меня не удивили слова Абаскаля о боге.
Нам пора приглашать священника на стадион, как это было в «Химках»? У меня были такие случаи: и в «Енисее», и в «Крыльях». Это нормально», – сказал Чернов.
- «Спартак» накануне сыграл с «Уралом» в 22-м туре РПЛ (0:0).
- Москвичи – единственная команда без забитых голов в первых 3 весенних турах РПЛ.
Источник: Sport24