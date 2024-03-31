Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я разозлился»: Абаскаль недоволен вышедшими на замену в матче с «Уралом» спартаковцами

«Я разозлился»: Абаскаль недоволен вышедшими на замену в матче с «Уралом» спартаковцами

31 марта 2024, 10:03
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен запасными игроками в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

– Как вам игра Манфреда Угальде, Кристофера Мартинса и Хесуса Медины? Показалось, что они вышли на замену не очень хорошо и совершали ошибки.

– Я разозлился на Медину, ведь я предупреждал, что нужно отдавать передачу в нужный момент. Мартинс действительно совершал ошибки. Угальде должен был находится под Александром Соболевым, иногда Манфред ошибался в финальной трети.

  • У «Спартака» 0 голов в первых 3 весенних турах РПЛ.
  • Впереди кубковый матч с «Зенитом» (3 апреля).
  • 7 апреля в чемпионате «Спартак» сыграет с «Динамо».

Еще по теме:
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами 1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб 12
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1711869641
Как он может злиться, если ему САМ подсказывает?! Бред какой-то...
Ответить
saf05
1711869899
Футбольный бог подсказал.
Ответить
САДЫЧОК
1711869997
Угальде сдулся, хотя ему помогают партнеры!
Ответить
ScarlettOgusania
1711882739
болельщики Спартака тоже разозлились на игру, которую показала команда - из 19 ударов по воротам ни одного достойного, завершенного голом, разучились забивать или забивным был лишь Промес?
Ответить
mahan
1711953586
Виноваты все, но не Абаскаль, смешно. Тренировать надо, если игроки не знают куда и как им передвигаться, тут вина тренера.
Ответить
bulls27
1711978199
Этого доходягу выгонят когда нибудь ? Лукойл??? Аллё ???
Ответить
Главные новости
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
17:50
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
3
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
3
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
4
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
4
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
3
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
11
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
5
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
10
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+