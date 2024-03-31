«Я разозлился»: Абаскаль недоволен вышедшими на замену в матче с «Уралом» спартаковцами

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен запасными игроками в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

– Как вам игра Манфреда Угальде, Кристофера Мартинса и Хесуса Медины? Показалось, что они вышли на замену не очень хорошо и совершали ошибки.

– Я разозлился на Медину, ведь я предупреждал, что нужно отдавать передачу в нужный момент. Мартинс действительно совершал ошибки. Угальде должен был находится под Александром Соболевым, иногда Манфред ошибался в финальной трети.