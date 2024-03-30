АПЛ. «Ньюкасл» до 77-й минуты уступал «Вест Хэму» 1:3, но выиграл матч (4:3)

«Ньюкасл» в 30-м туре АПЛ вырвал победу над «Вест Хэмом». Гости вели 3:1. У них по 1+1 оформили Мохамед Кудус и Джаррод Боуэн.

В трех голах «Ньюкасла» поучаствовал Александр Исак.

С 90+4 минуты «Ньюкасл» был в меньшинстве после удаления Энтони Гордона.

«Вест Хэм», выступающий в Лиге Европы, идет на седьмом месте. «Ньюкасл» – строчкой ниже.

Англия. АПЛ. 30-й тур

Ньюкасл – Вест Хэм – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Исак, 6 (с пенальти); 1:1 – Антонио, 21; 1:2 – Кудус, 45+10; 1:3 – Боуэн, 48; 2:3 – Исак, 77 (с пенальти); 3:3 – Барнс, 83; 4:3 – Барнс, 90.

Удаления: Гордон, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

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