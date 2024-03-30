Быстров: «Зенит» играл против «Крыльев» очень расслабленно»

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил игру команды в матче 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Играл «Зенит» очень расслабленно. Зная, что у них есть запас прочности, что они могут додавить… Никто из тех, кто вышел на замену, не усилил игру. Если команда хочет обыгрывать соперника, то это нужно делать увереннее. Были только полуподходы какие‑то.

«Крылья» не вышли на прежний уровень после (зимнего) перерыва. «Зенит» должен был брать три очка в этом матче, так что этот результат – потеря», – сказал Быстров.