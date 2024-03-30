Переводчик «Динамо» подробно рассказал, как спасался из «Крокуса»

Артем Журавлев, переводчик «Динамо», рассказал подробности своего спасения из «Крокус Сити Холла».

На прошлой неделе случился теракт в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник».

Погибли не менее 140 человек.

Десятки человек продолжают лечение после ранений.

– Что вы можете рассказать о том дне, когда произошла трагедия в «Крокусе»? Как все началось, где вы находились, как выбрались?

– Прежде всего хочу принести соболезнования всем погибшим, их родственникам. И пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, чтобы были живыми, здоровыми, и такое больше никогда в жизни не повторилось.

Что касается меня, я находился на балконе в концертном зале, сидел на самом последнем ряду. Сейчас не могу уже точно сказать, но зашел туда минут за 5 до начала теракта. Я был один, никого со мной не было. Вместе с людьми, которые сидели рядом, услышали выстрелы, очереди автоматные. Сначала не придали особого значения, подумали, что это хлопки или какие-то фейерверки, какой-то перформанс.

В итоге выстрелы становились все ближе и ближе, люди стали нервничать. Потом две женщины, которые билеты проверяют, нам сказали спускаться к сцене. Люди выходили через сцену, а мы были на самом верху. Когда мы пошли, ворвались ребята с автоматами и начали стрелять по людям. Тогда все сели между креслами, я точно уже не помню, сколько это продолжалось, в шоке был.

Последнее, что видел, – как начали стрелять по креслам в партере. Кто-то, кто рядом лежал тогда сказал, что нам надо уходить отсюда, иначе нас перестреляют или мы сгорим. Кто-то выходил через сцену, кто-то побежал через балкон, заднюю дверь. Все организовано вышли, искали выход эвакуационный. Там спустились вниз, прошли через какое-то подсобное помещение и вышли на улицу со двора. И потом уже всей толпой побежали, хотелось как можно дальше находиться оттуда.

Первая у меня была реакция такая, что я был счастлив, что вышел оттуда. Супруга была в курсе, что я там был, она мне позвонила, я сказал, что со мной все хорошо. Она говорит, что увидела в интернете информацию, что случился теракт, десять человек погибло. Я подумал, что это очень много. 10 человек. Я не думал, что на самом деле больше. Я первый день находился в шоке, только на следующий день осознал, насколько все было серьезно и чего мне удалось избежать. Я осознал масштаб трагедии и горя. Хочу еще раз выразить соболезнования, пожелать всем здоровья, кто пострадал.

– Как прошла ночь после теракта?

– Уснуть долго не мог, новости смотрел. Но мне тяжелее было на следующий день. В первый день я еще возбужден был, а потом уже стал прокручивать все. Сейчас уже более-менее нормально, неделя прошла.

– Как проходила коммуникация с «Динамо», как отреагировали?

– Я, честно говоря, особо никому не говорил. Я не хотел передавать никому такую информацию, но потом она сама всплыла. Об этом сказал человек из другого круга, говорить, что было по-другому, не было правильным.