Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Переводчик «Динамо» подробно рассказал, как спасался из «Крокуса»

Переводчик «Динамо» подробно рассказал, как спасался из «Крокуса»

30 марта 2024, 13:10

Артем Журавлев, переводчик «Динамо», рассказал подробности своего спасения из «Крокус Сити Холла».

  • На прошлой неделе случился теракт в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник».
  • Погибли не менее 140 человек.
  • Десятки человек продолжают лечение после ранений.

– Что вы можете рассказать о том дне, когда произошла трагедия в «Крокусе»? Как все началось, где вы находились, как выбрались?

– Прежде всего хочу принести соболезнования всем погибшим, их родственникам. И пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, чтобы были живыми, здоровыми, и такое больше никогда в жизни не повторилось.

Что касается меня, я находился на балконе в концертном зале, сидел на самом последнем ряду. Сейчас не могу уже точно сказать, но зашел туда минут за 5 до начала теракта. Я был один, никого со мной не было. Вместе с людьми, которые сидели рядом, услышали выстрелы, очереди автоматные. Сначала не придали особого значения, подумали, что это хлопки или какие-то фейерверки, какой-то перформанс.

В итоге выстрелы становились все ближе и ближе, люди стали нервничать. Потом две женщины, которые билеты проверяют, нам сказали спускаться к сцене. Люди выходили через сцену, а мы были на самом верху. Когда мы пошли, ворвались ребята с автоматами и начали стрелять по людям. Тогда все сели между креслами, я точно уже не помню, сколько это продолжалось, в шоке был.

Последнее, что видел, – как начали стрелять по креслам в партере. Кто-то, кто рядом лежал тогда сказал, что нам надо уходить отсюда, иначе нас перестреляют или мы сгорим. Кто-то выходил через сцену, кто-то побежал через балкон, заднюю дверь. Все организовано вышли, искали выход эвакуационный. Там спустились вниз, прошли через какое-то подсобное помещение и вышли на улицу со двора. И потом уже всей толпой побежали, хотелось как можно дальше находиться оттуда.

Первая у меня была реакция такая, что я был счастлив, что вышел оттуда. Супруга была в курсе, что я там был, она мне позвонила, я сказал, что со мной все хорошо. Она говорит, что увидела в интернете информацию, что случился теракт, десять человек погибло. Я подумал, что это очень много. 10 человек. Я не думал, что на самом деле больше. Я первый день находился в шоке, только на следующий день осознал, насколько все было серьезно и чего мне удалось избежать. Я осознал масштаб трагедии и горя. Хочу еще раз выразить соболезнования, пожелать всем здоровья, кто пострадал.

– Как прошла ночь после теракта?

– Уснуть долго не мог, новости смотрел. Но мне тяжелее было на следующий день. В первый день я еще возбужден был, а потом уже стал прокручивать все. Сейчас уже более-менее нормально, неделя прошла.

– Как проходила коммуникация с «Динамо», как отреагировали?

– Я, честно говоря, особо никому не говорил. Я не хотел передавать никому такую информацию, но потом она сама всплыла. Об этом сказал человек из другого круга, говорить, что было по-другому, не было правильным.

Еще по теме:
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 14
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо
Главные новости
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
2
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
3
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
4
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
9
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
4
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Все новости
Все новости
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
3
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
1
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
5
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
10
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+