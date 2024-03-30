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«Метц» – «Монако»: прогноз на матч 27 тура Лиги 1, 30 марта

30 марта 2024, 09:35

В субботу, 30 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 встречаются «Мец» и «Монако». Игра состоится в Меце, начало – в 19:00 (мск).

«Мец»

Команда Ласло Белени находится на предпоследнем, 17-м месте в Лиге 1, набрав 23 очка. «Мец» добыл 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 23:39.

Отставание от спасительного 15-го места составляет 3 очка.

«Монако»

Монегаски набрали 46 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 47:36.

«Монако» отстает от 2-го места на 1 очко, от лидера чемпионата – на 13.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

  • 22.10.23 «Монако»«Метц» – 2:1;
  • 03.04.22 «Метц» – «Монако» – 1:2;
  • 05.12.21 «Монако» – «Метц» – 4:0;
  • 03.04.21 «Монако» – «Метц» – 4:0;
  • 30.08.20 «Метц» – «Монако» – 0:1.

Прогноз на матч «Метц» – «Монако»

Чтобы не отстать от «Бреста» в борьбе за 2-е место и не подпустить «Лилль» с 4-й строки, парни Ади Хюттера обязаны побеждать аутсайдера. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.65.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Метц
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