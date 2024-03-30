В субботу, 30 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 встречаются «Мец» и «Монако». Игра состоится в Меце, начало – в 19:00 (мск).
«Мец»
Команда Ласло Белени находится на предпоследнем, 17-м месте в Лиге 1, набрав 23 очка. «Мец» добыл 6 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей 23:39.
Отставание от спасительного 15-го места составляет 3 очка.
«Монако»
Монегаски набрали 46 очков и занимают 3-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 13 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 47:36.
«Монако» отстает от 2-го места на 1 очко, от лидера чемпионата – на 13.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 22.10.23 «Монако» – «Метц» – 2:1;
- 03.04.22 «Метц» – «Монако» – 1:2;
- 05.12.21 «Монако» – «Метц» – 4:0;
- 03.04.21 «Монако» – «Метц» – 4:0;
- 30.08.20 «Метц» – «Монако» – 0:1.
Прогноз на матч «Метц» – «Монако»
Чтобы не отстать от «Бреста» в борьбе за 2-е место и не подпустить «Лилль» с 4-й строки, парни Ади Хюттера обязаны побеждать аутсайдера. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.65.