В субботу, 30 марта, в 30-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «МЮ». Игра пройдет в Брентфорде, начало – в 23:00 (мск).
«Брентфорд»
Команда Томаса Франка идет на 15-м месте в чемпионате АПЛ, набрав 26 очков. «Брентфорд» добыл 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница мячей 41:54.
От зоны вылета «Брентфорд» оторвался на 5 очков.
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» набрал 47 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Эрика тен Хага добыли 15 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 39:39.
Отставание от 5-го еврокубкового места составляет 6 пунктов.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 07.10.23 «МЮ» – «Брентфорд» – 2:1;
- 05.04.23 «МЮ» – «Брентфорд» – 1:0;
- 13.08.22 «Брентфорд» – «МЮ» – 4:0;
- 02.05.22 «МЮ» – «Брентфорд» – 3:0;
- 19.01.22 «Брентфорд» – «МЮ» – 1:3.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «МЮ»
В очных встречах команды практически всегда радуют забитыми мячами. В нынешней ситуации есть все предпосылки для продолжения тенденции. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.55.