В субботу, 30 марта, в 30-м туре АПЛ сыграют «Брентфорд» и «МЮ». Игра пройдет в Брентфорде, начало – в 23:00 (мск).

«Брентфорд»

Команда Томаса Франка идет на 15-м месте в чемпионате АПЛ, набрав 26 очков. «Брентфорд» добыл 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений, разница мячей 41:54.

От зоны вылета «Брентфорд» оторвался на 5 очков.

«МЮ» набрал 47 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Эрика тен Хага добыли 15 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 39:39.

Отставание от 5-го еврокубкового места составляет 6 пунктов.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Брентфорд» – «МЮ»

В очных встречах команды практически всегда радуют забитыми мячами. В нынешней ситуации есть все предпосылки для продолжения тенденции. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.55.