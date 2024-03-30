Мостовой – о стажировке в «Пари НН»: «Пообщались бы с Серегой, вспомнили лучшие годы»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против съездить на стажировку в «Пари НН» к Сергею Юрану.

«С удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку в «Пари НН». Пообщались бы с Серeгой и вспомнили свои лучшие молодые годы. Был бы рад приехать ещe в раз в красивый Нижний Новгород», – сказал Мостовой.