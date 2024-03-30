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  • Мостовой – о стажировке в «Пари НН»: «Пообщались бы с Серегой, вспомнили лучшие годы»

Мостовой – о стажировке в «Пари НН»: «Пообщались бы с Серегой, вспомнили лучшие годы»

30 марта 2024, 09:10
2

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против съездить на стажировку в «Пари НН» к Сергею Юрану.

«С удовольствием съездил бы к Юрану на стажировку в «Пари НН». Пообщались бы с Серeгой и вспомнили свои лучшие молодые годы. Был бы рад приехать ещe в раз в красивый Нижний Новгород», – сказал Мостовой.

  • «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 28 очками в 20 турах.
  • Юран тренирует команду с апреля 2023 года.
  • Мостовой с августа учится в академии РФС для получения тренерской лицензии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей Мостовой Александр
Комментарии (2)
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BoevStas1
1711792127
Тебе только языком трепать...Это работа каждодневная балабол.
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neim
1711793224
Ага, попили бы пивка, к женщинам сходили, в картишки перекинулись. А тренерскую лицензию и так дадут, куда они денутся, я же в футбол играл, а не зоску на переменах пинал ))).
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